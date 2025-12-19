Реклама

11:43, 19 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на поддержку Украины в новом военном бюджете США

Депутат Чепа не удивился поддержке Украины в военном бюджете США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Air Force photo / Tech. Sgt. J.D. Strong II / Handout via Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не увидел ничего нового в принятом президентом США Дональдом Трампом военном бюджете с масштабной поддержкой Украины. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Лично я ничего нового не вижу. Мы всегда говорили, что Америка всячески будет заинтересована в поставках оружия Европе. Они прекрасно знают, для чего Европа будет покупать это оружие. Им оружие нужно сегодня, поэтому они всячески будут это оружие покупать в Америке и поставлять на Украину. Европе нужен враг для того, чтобы вытащить в том числе свою экономику. Врагом определили Россию. Поэтому они будут всячески продолжать эту позицию. А Америка будет зарабатывать на этом деньги», — отреагировал Чепа.

Ранее Трамп подписал военный бюджет страны на 2026 год в 901 миллиард долларов, включая 400 миллионов на оружие для Украины. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

Уточнялось, что оборонный бюджет на 2026 год составит на восемь миллиардов больше, чем запрашивала администрация Трампа. При этом закон определяет все — от количества кораблей, самолетов и ракетных систем в закупках до повышения зарплаты для войск и способов реагирования на геополитические угрозы.

