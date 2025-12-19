Реклама

В России отреагировали на возобновление сотрудничества с Норвегией в рыболовстве

Алтухов: Россия и Норвегия возобновили рыболовство из-за отсутствия альтернатив
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: NTB Scanpix / Elisabeth Balteskard / Reuters

Возобновления сотрудничества России и Норвегии в рыболовстве, несмотря на Европейский союз (ЕС), — это скорее исключение. Любое взаимодействие с западными странами возможно только при соблюдении ряда условий, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Заключенное соглашение по рыболовству — это скорее исключение, подтверждающее правило. Оно выгодно России, так как защищает конкретные экономические интересы и отрасль. Однако экстраполировать этот успех на другие сферы не стоит. Любое потенциальное взаимодействие с западными странами, не только с Норвегией, но и, например, с США или ЕС в целом, будет возможно только при совпадении трех условий», — сказал Алтухов.

Такими условиями он назвал острую взаимную необходимость, изолированность вопроса от политики, а также отсутствие альтернатив у обеих сторон.

«Изолированные ниши по модели рыболовства — это области, где сотрудничество исторически устоявшееся, техническое, и его свертывание больно бьет по всем сторонам. Это ядерная энергетика, арктическая экология и безопасность судоходства, космос. Все они также находятся под сильным давлением политической повестки, но полный разрыв связей приведет к существенным потерям для всех», — отметил депутат.

По его мнению, в ближайшей перспективе круг таких вопросов будет оставаться очень узким.

Ранее стало известно о том, что Россия и Норвегия, несмотря на противодействие Евросоюза (ЕС), возобновили сотрудничество по рыболовству в Баренцевом море. В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел не только в российской экономической зоне, но и в норвежской. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что ЕС не нравится данное соглашение, по которому идет эффективное управление двумя странами совместным запасом трески и пикши.

