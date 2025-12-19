В России оценили решение Европы по замороженным активам

Депутат Журова: Европейцы не захотели участвовать в воровстве активов России

Европейские политики оказались не готовы взять на себя ответственность за воровство российских активов и очевидные последствия такого шага, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также предположила, что роль в принятии решения мог сыграть коррупционный скандал на Украине.

«Не каждый политик оказался готов взять на себя такое решение. Ведь за политиками стоит народ, и так или иначе все понимают, что речь идет о воровстве. Втягивать свой народ в крайне сомнительную авантюру, которая точно может быть оспорена судом, — идея сомнительная», — заметила политик.

Она подчеркнула, что, несмотря на громкие заявления отдельных особенно агрессивно настроенных европейских лидеров, в Европарламенте изначально не было единства по вопросу изъятия замороженных активов России.

«У нас проходят встречи с нашими коллегами из Европарламента, и там нет поддержки изъятия. Конечно, ожидания были разные, но все понимали, что нет юридических оснований для изъятия активов России. Пойти на такой шаг — значит, создать очень опасный прецедент, — сказала Журова. — Кроме того, мне кажется, что свою роль сыграл и коррупционный скандал на Украине».

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Решение об изъятии активов России в пользу Украины не было принято.