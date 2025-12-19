Реклама

В США продадут «шпионский» дом напротив посольства России

WP: В США выставили на продажу дом напротив посольства России за $3,85 млн
Фото: сервис Google Street View

В Вашингтоне выставили на продажу дом напротив посольства России. Объект предлагают купить за 3,85 миллиона долларов, передает The Washington Post (WP).

Дом 1935 года постройки располагается на Висконсин-авеню. В течение 50 лет в нем проживала семья итальянских иммигрантов, а в конце 1980-х его сдали в аренду. Издание называет объект «шпионским» и отмечает, что новые жильцы сменяли друг друга по восемь часов в сутки. Местные жильцы предполагают, что с 1990-х годов ФБР использовало дом для слежки за российским посольством.

В последний раз дом сменил владельца в 2024 году, последние 10 лет его не использовали. Площадь недвижимости составляет 445 квадратных метров, внутри есть пять спален с гардеробными, шесть ванных, гостиная, кухня, а также скрытая под лестницей туалетная комната, которая откроется, если нажать на картину в раме.

Ранее в США выставили на продажу дом по соседству с владением певицы Тейлор Свифт. Объект оценили в 12,2 миллиона долларов.

