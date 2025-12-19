Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 19 декабря 2025Мир

В США сравнили свои действия в отношении России и Украины

Рубио: США вводят санкции против России, а Украине поставляют оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Украина получает от США оружие, а Россия — санкции. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

Он отметил, что Вашингтон не передает оружие Москве и не вводит санкции в отношении Киева. «Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России», — сказал Рубио.

Госсекретарь также сообщил, что американская сторона продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. Он подчеркнул, что Украина имеет значение для национальной безопасности США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Репутация ЕС была бы испорчена». Почему Евросоюз отказался от конфискации российских активов и кто повлиял на это решение?

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Рубио необычно отреагировал на государственное решение Трампа

    На авиабазе США произошла стрельба

    Главе МИД Украины посоветовали быть поскромнее

    Появились подробности о подозреваемом в убийстве культового режиссера

    Британия изменила свое решение по активам России

    Тысячи европейцев устроили массовый протест в столице ЕС

    Такер Карлсон назвал возможного преемника Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok