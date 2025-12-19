В США сравнили свои действия в отношении России и Украины

Рубио: США вводят санкции против России, а Украине поставляют оружие

Украина получает от США оружие, а Россия — санкции. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

Он отметил, что Вашингтон не передает оружие Москве и не вводит санкции в отношении Киева. «Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России», — сказал Рубио.

Госсекретарь также сообщил, что американская сторона продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. Он подчеркнул, что Украина имеет значение для национальной безопасности США.