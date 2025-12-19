Реклама

Наука и техника
17:13, 19 декабря 2025Наука и техника

В США заявили о «дыре» в противоракетной обороне

Breaking Defense: В США возникла нехватка ракет для систем ПРО THAAD
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leah Garton / Missile Defense Agency / Handout / Reuters

Активное применение систем противоракетной обороны (ПРО) Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в ходе израильско-иранского конфликта привело к истощению арсенала американских ракет для систем ПРО. О «дыре» написало Breaking Defense.

Агентство по противоракетной обороне США столкнулось с разрывом между закупками и поставками ракет для THAAD. Перехватчики, приобретенные в 2021 году, не передадут агентству ранее апреля 2027 года.

Точное количество ракет для THAAD и других систем ПРО в арсенале США засекречено, однако в исследовании Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в России организацией) приводятся данные о закупках Пентагона. Аналитики заявили, что сейчас у агентства по ПРО возникла нехватка 100 ракет, закупленных в 2021-2024 годах, но еще не поставленных.

В октябре издание Responsible Statecraft писало, что в Пентагоне обеспокоились истощением запасов зенитных ракет, поэтому военное ведомство призвало подрядчиков ускорить производство изделий, чтобы подготовиться к возможной войне с Китаем.

