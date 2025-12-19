Реклама

Экономика
10:51, 19 декабря 2025Экономика

Важнейший покупатель российской нефти охладел к ней

EPDK: Турция сократила импорт российской нефти на 12,6 процента в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам октября 2025 года суммарные поставки российской нефти в Турцию сократились на 12,6 процента в месячном выражении. Об охлаждении интереса к сырью одного из важнейших покупателей сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Совет по регулированию энергетического рынка средиземноморской республики (EPDK).

За отчетный период российские экспортеры отгрузили в Турцию в общей сложности порядка 1,46 миллиона тонн нефти. Достигнутый результат заметно не дотянул до максимального значения, которое было зафиксировано в первый месяц осени. В целом за январь-октябрь экспорт нефти из России в Турцию просел на 5,8 процента год к году и упал до 13,12 миллиона тонн.

Подобная динамика наблюдается на фоне ужесточения санкционного контроля со стороны западных стран. Во второй половине октября 2025 года США, Евросоюз (ЕС) и Великобритания включили в ограничительный список российского энергогиганта — «Лукойл». После этого руководству компании пришлось в срочной порядке искать покупателя на свои международные активы. Несколько претендентов забраковал Минфин США, в результате «Лукойлу» до сих пор не удалось найти покупателя на свои доли в ряде зарубежных проектов.

Ужесточение санкций также в значительной степени затруднило морскую доставку российской нефти крупнейшим покупателям сырья. Энергетические компании из Китая, Индии и Турции начали искать альтернативных поставщиков, в результате чего доходы РФ от экспорта сырья заметно просели. Западные ограничения нанесли существенный удар и по ценам на Urals. Так, в ноябре стоимость этого сорта, используемая для налогообложения, была ниже 45 долларов за баррель.

Снижение нефтегазовых доходов бьет по федеральному бюджету, который в 2025 году столкнулся со стремительным ростом дефицита на фоне увеличения военных расходов. Если негативная ценовая динамика на глобальном энергорынке сохранится в долгосрочной перспективе, финансовых возможностей для продолжения боевых действий на Украине у России будет гораздо меньше, что, по мнению экспертов, может подтолкнуть Кремль к скорому заключению мирной сделки.

