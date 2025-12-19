Реклама

08:09, 19 декабря 2025Мир

Венгрия заявила о готовности принять у себя встречу президентов России и США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Венгрия готова принять у себя встречу президентов России и США, об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он отметил, что Будапешт готов принять российского и американского лидеров в любое время, что было подтверждено Москве и Вашингтону.

«Как мы понимаем, в обеих столицах если и есть вопрос, который не вызывает разногласий, то это место проведения встречи, и это для нас, безусловно, большая честь», — добавил Сийярто.

В конце ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Будапешт заинтересован в мире и искренне надеется, что недавно обнародованные мирные инициативы наконец приведут к нему.

