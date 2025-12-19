Владелец «Честного капитала» нечестно обогатился на 200 миллионов рублей

В Петербурге суд дал 9 лет Перфилову за хищение ₽190 млн у пайщиков

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к девяти годам лишения свободы владельца потребительского кооператива «Честный капитал» Максима Перфилова за хищение почти 200 миллионов рублей у пайщиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.



Он признан виновным в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. У него конфискованы в доход государства 65,5 миллиона рублей.



Суд установил, что Перфилов в октябре 2014 года создал кредитный кооператив с филиалами в разных регионах страны. До августа 2019 года он привлекал деньги у граждан, обещая высокую доходность. По сути, организация действовала как финансовая пирамида. Жертвами мошеннической схемы стали более 350 пайщиков, которым причинен ущерб на общую сумму более 190 миллионов рублей.



Перфилов заработал 65,5 миллиона рублей и потратил их на обустройство парков активного отдыха с аттракционами.



Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы приговорил к 14,5 года лишения свободы гендиректора компании «МосАвтоДилер» Ярослава Коротких, обещавшего поставить машины под заказ.