18:31, 19 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснил причины внезапного ухудшения зрения в новогодние праздники

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Николай Щемеров объяснил причины внезапного ухудшения зрения в новогодние праздники. О влиянии затяжного отдыха на здоровье глаз он поговорил с «Лентой.ру».

По словам врача, после новогодних праздников люди часто жалуются на ощущение тяжести в глазах, сухость, резь, частые головные боли и трудность с фокусировкой, при этом серьезных патологий зрения у большинства из них нет. Причина внезапных проблем обычно заключается в зрительном перенапряжении, которое в праздничные дни человек провоцирует сам.

«Мы играем, пересматриваем сериалы, засыпаем с телефоном в руках, бесконечно скроллим ленту. В целом, наш организм отдыхает, но глаза при этом работают в усиленном режиме. В результате происходит перенапряжение и истощение аппарата фокусировки глаза. Мышцам глаза становится сложно быстро переключаться между ближними и дальними объектами, из-за чего качество зрения заметно ухудшается», — объяснил Щемеров.

Врач отметил, что если игнорировать эти симптомы, перенапряжение может стать устойчивым, привести к прогрессированию близорукости, усилению синдрома сухого глаза и хронической усталости. В качестве профилактики и для быстрого восстановления он рекомендовал не пренебрегать гимнастикой для глаз и цифровой гигиеной. Полезным будет нормализовать режим сна, больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом. Если же через неделю после праздников ощущение ухудшения зрения не проходит, эксперт рекомендует обратиться к офтальмологу.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Петухова подсказала доступные продукты для зрения. По ее словам, поддержать здоровье глаз способны морковь, тыква, яблоки и шиповник.

