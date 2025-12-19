Врач предупредил о последствиях неправильного лечения частого цистита

Уролог Королев: Неправильное лечение частого цистита приводит к постоянным болям

Неправильное лечение часто рецидивирующего цистита приводит к постоянным болям, для устранения которых нужна операция, предупредил врач-уролог Сергей Королев. Об этом неприятном последствии заболевания он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Королева, частый цистит приводит к не связанному с бактериальной инфекцией воспалению стенки мочевого пузыря. Из-за этого разрушается защитный слой слизистой, и моча начинает раздражать нервные окончания, вызывая болезненные ощущения.

При этом врач отметил, что это состояние хотя и неприятное, но успешно лечится. «Мы просто удаляем лазером эту патологически измененную слизистую, после этого женщина (гораздо реже мужчина) живет нормальной жизнью», — объяснил он.

Королев добавил, что цистит редко запускают до такой степени. По его словам, обычно адекватно подобранная терапия помогает предотвратить это неприятное осложнение.

Ранее Королев объяснил причину развития цистита после секса. По его словам, мочевыводящие пути становятся уязвимыми перед бактериями из-за микротравм, плохой гигиены или реакции на компоненты контрацептивов.