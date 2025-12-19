Врач рекомендовал некоторым россиянам исключить из меню оливье

Гастроэнтеролог Али Альмасри: Оливье опасен для аллергиков и гипертоников

Салат оливье может быть особо опасен для некоторых людей, предупредил гастроэнтеролог Али Альмасри. Кому стоит исключить это традиционное новогоднее блюдо из меню или существенно изменить его рецепт, он рассказал UfaTime.ru.

По словам Альмасри, стандартная порция салата весом 200 граммов содержит около 500 килокалорий, 9-10 граммов насыщенных жиров и почти половину суточной нормы соли. У гипертоников и сердечников такое блюдо может спровоцировать повышение давления уже через два-три часа после трапезы.

Также, продолжил врач, избыток натрия и фосфатов из переработанной колбасы приводит к перегрузке почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа, а майонез и колбаса, богатые насыщенными жирами, вредны для пациентов с жировой болезнью печени и холециститом. Для диабетиков и людей с метаболическим синдромом опасность представляют содержащиеся в оливье вареная морковь и картофель, у которых высокий гликемический индекс, объяснил гастроэнтеролог. Кроме того, по его словам, из-за содержащихся в майонезе жиров сахар может долго оставаться на высоком уровне. В свою очередь, для аллергиков могут быть вредны входящие в состав салата яйца и горох.

Чтобы сделать салат безопаснее и менее калорийным, специалист рекомендовал заменить в оливье колбасу отварной индейкой, майонез — греческим йогуртом, сократить количество соли и убрать или заменить картофель.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Мингазова рассказала об идеальном меню для новогоднего застолья. По ее мнению, начинать трапезу лучше с легких закусок и овощей, а салаты с майонезом оставить на потом.