Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:32, 19 декабря 2025Забота о себе

Врач рекомендовал некоторым россиянам исключить из меню оливье

Гастроэнтеролог Али Альмасри: Оливье опасен для аллергиков и гипертоников
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Салат оливье может быть особо опасен для некоторых людей, предупредил гастроэнтеролог Али Альмасри. Кому стоит исключить это традиционное новогоднее блюдо из меню или существенно изменить его рецепт, он рассказал UfaTime.ru.

По словам Альмасри, стандартная порция салата весом 200 граммов содержит около 500 килокалорий, 9-10 граммов насыщенных жиров и почти половину суточной нормы соли. У гипертоников и сердечников такое блюдо может спровоцировать повышение давления уже через два-три часа после трапезы.

Также, продолжил врач, избыток натрия и фосфатов из переработанной колбасы приводит к перегрузке почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа, а майонез и колбаса, богатые насыщенными жирами, вредны для пациентов с жировой болезнью печени и холециститом. Для диабетиков и людей с метаболическим синдромом опасность представляют содержащиеся в оливье вареная морковь и картофель, у которых высокий гликемический индекс, объяснил гастроэнтеролог. Кроме того, по его словам, из-за содержащихся в майонезе жиров сахар может долго оставаться на высоком уровне. В свою очередь, для аллергиков могут быть вредны входящие в состав салата яйца и горох.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Чтобы сделать салат безопаснее и менее калорийным, специалист рекомендовал заменить в оливье колбасу отварной индейкой, майонез — греческим йогуртом, сократить количество соли и убрать или заменить картофель.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Мингазова рассказала об идеальном меню для новогоднего застолья. По ее мнению, начинать трапезу лучше с легких закусок и овощей, а салаты с майонезом оставить на потом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеюсь, эта мера не вечна». Путин честно объяснил россиянке, которая не смогла накопить на иномарку, зачем нужен утильсбор

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Уязвимость в ПК помогла читерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok