Задолжавшего сотрудникам десятки миллионов российского бизнесмена нашли в Греции

Греция экстрадирует разыскиваемого за злоупотребления руководителя фирмы в РФ

Греция экстрадирует в Россию разыскиваемого за злоупотребления генерального директора «Связьстройсервиса» Владимира Демихова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре.

В сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и Национального центрального бюро Интерпола МВД России Демихов будет доставлен транзитом через Турцию в Москву. Его задержали в Греции в марте 2025 года. Он был в международном розыске с декабря 2024 года.

По версии следствия, Демихов задолжал сотрудникам организации более 26,5 миллиона рублей. Зная о долге, он перевел более 49,5 миллиона рублей на расчетный счет другой фирмы.

Ранее сотрудники обвинили в невыплате около 160 миллионов рублей зарплаты основателя агентства премиум-недвижимости OneMoscow и видеоблогера Александра Кузина.