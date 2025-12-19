Запертая без еды и воды трехлетняя девочка смогла открыть окно и попросить о помощи

В Воронежской области россиянке дали срок за запертую без еды и воды дочь

В Воронежской области к восьми с половиной годам колонии за покушение на жизнь и здоровье трехлетнего ребенка осудили жительницу Калужской области. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 апреля ведущая асоциальный образ жизни женщина ушла из дома, заперев в квартире трехлетнюю дочь. Три дня ребенок находился в квартире без еды и воды. Вечером 14 апреля девочка смогла залезть на подоконник и открыть окно. Она позвала на помощь прохожих и рассказала о происходящем. Истощенную девочку доставили в медучреждение, где ей была оказана помощь. Ее мать задержали и заключили под стражу.

