Зеленский покинул Брюссель до решения по российским активам

RMF FM: Зеленский покинул Брюссель и прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Брюссель и прибыл в Польшу, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Глава государства приехал в Польшу вечером 18 декабря, до того, как лидеры Евросоюза приняли решение по российским активам. Как стало известно позднее, в коммюнике по итогам первого дня саммита эта тема не была включена, политики продолжили обсуждение после перерыва.

В Польше Зеленский встретится с президентом страны Каролем Навроцким, в планах также посещение польского парламента.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что никто из лидеров ЕС не покинет саммит, пока объединение не решит вопрос будущего финансирования Украины.

