Бывший СССР
15:45, 19 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о месте размещения «Орешника» в Белоруссии

Зеленский заявил, что Киев якобы знает место размещения «Орешника» в Белоруссии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы знает точное место размещения комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии. Его слова передает в Telegram украинский телеканал «Новости.live».

«Завершается перемещение "Орешника" на территорию Белоруссии. Мы понимаем, где это будет», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что военный потенциал «Орешника» превосходит возможности украинских систем противовоздушной обороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская система баллистических ракет средней дальности «Орешник» была размещена на территории республики в среду, 17 декабря, и уже заступила на боевое дежурство. Он добавил, что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту Минска.

