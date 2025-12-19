Реклама

Зеленский высказался о преимуществах «Орешника»

Зеленский: «Орешник» невозможно сбить с помощью БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российскую ракету средней дальности «Орешник» невозможно сбить с помощью дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новини Live».

«Это угроза многим странам. "Орешник" дронами сбить невозможно», — заявил Зеленский.

По его словам, партнеры Киева сами будут решать, как им реагировать на размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко объявил о заступлении российской системы баллистических ракет средней дальности «Орешник» на боевое дежурство. Он добавил, что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту республики.

