23:55, 19 декабря 2025Бывший СССР

Зеленского упрекнули в «отмазках» после ответа Путину

Блогер Шарий раскритиковал Зеленского за ответ на слова Путина о выборах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ищет отмазки, не желая проводить выборы. В этом его упрекнул украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Он привел ответ Зеленского на слова российского президента Владимира Путина о готовности РФ прекратить огонь на время проведения выборов. По словам Зеленского, Путин хочет контролировать выборный процесс на Украине, на что Киев «не может согласиться».

«Стоп. Ты же сказал, что нужны гарантии безопасности. Вот он предлагает. А участие украинцев в России в выборах — их право по Конституции. Какие еще отмазки будут, животное?» — написал Шарий.

Ранее Путин сообщил, что Россия готова обеспечить безопасность при проведении выборов на Украине.

