Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:16, 19 декабря 2025Из жизни

Женщина облила спящего мужа кислотой в его день рождения

В Таиланде женщина облила мужа кислотой в его день рождения
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ploy Phutpheng / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В Таиланде женщина поссорилась с мужем и облила его кислотой. Об этом сообщает The Thaiger.

Преступление было совершено ночью 16 декабря в провинции Районг. Прибывшие на место сотрудники полиции и экстренных служб обнаружили в квартире 60-летнего Сомчая. У пожилого мужчины были сильнейшие химические ожоги по всему телу, он не мог открыть глаз и говорить. Кровать также была сильно повреждена едким веществом.

На месте происшествия задержали жену пострадавшего, имя которой не разглашается. В комнате нашли емкость с кислотой, которая напоминала бутылку из-под спиртного. Выяснилось, что у Сомчая был день рождения, он повздорил с женой, после чего лег спать. Обиженная женщина взяла бутылку с едким веществом и облила спящего мужа. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Сотрудники экстренных служб признались, что еще никогда не сталкивались с такими сильными повреждениями, нанесенными кислотой. О состоянии Сомчая пока ничего неизвестно. Его жена находится в тюрьме.

Ранее в США арестовали жительницу штата Флорида, которая облила мужа кислотой и заперла в комнате. Спасти мужчину не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские лидеры продолжат обсуждение вопроса о замороженных активах России. Ожидается ли прорыв на саммите в Брюсселе?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Жители российского города остались без электричества из-за атаки БПЛА

    Украинская теннисистка показала фигуру в коротком платье с откровенным декольте

    Названо условие для разблокирования активов России

    Экономике ЕС предрекли крах при одном решении по Украине

    Найден способ остановить болезнь Альцгеймера еще до появления симптомов

    Назван источник для займа Киеву

    Европейский лидер увидел пользу в контактах с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok