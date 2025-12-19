Женщина облила спящего мужа кислотой в его день рождения

В Таиланде женщина облила мужа кислотой в его день рождения

В Таиланде женщина поссорилась с мужем и облила его кислотой. Об этом сообщает The Thaiger.

Преступление было совершено ночью 16 декабря в провинции Районг. Прибывшие на место сотрудники полиции и экстренных служб обнаружили в квартире 60-летнего Сомчая. У пожилого мужчины были сильнейшие химические ожоги по всему телу, он не мог открыть глаз и говорить. Кровать также была сильно повреждена едким веществом.

На месте происшествия задержали жену пострадавшего, имя которой не разглашается. В комнате нашли емкость с кислотой, которая напоминала бутылку из-под спиртного. Выяснилось, что у Сомчая был день рождения, он повздорил с женой, после чего лег спать. Обиженная женщина взяла бутылку с едким веществом и облила спящего мужа. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники экстренных служб признались, что еще никогда не сталкивались с такими сильными повреждениями, нанесенными кислотой. О состоянии Сомчая пока ничего неизвестно. Его жена находится в тюрьме.

Ранее в США арестовали жительницу штата Флорида, которая облила мужа кислотой и заперла в комнате. Спасти мужчину не удалось.