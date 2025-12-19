Реклама

13:53, 19 декабря 2025Ценности

Журналиста с бриллиантами на шее заметили на прямой линии с Путиным

Журналист из Якутии с бриллиантами на шее появился на прямой линии с Путиным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Кадр: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Журналист с необычным украшением появился на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

Представитель СМИ из Якутии был замечен в черном наряде. При этом на его шее присутствовало массивное серебряное украшение, дополненное бриллиантами.

Ранее сообщалось, что перед пресс-конференцией также была замечена журналистка из Якутии, которая переплавила столовые приборы ради создания образа в национальном стиле. Она объяснила, что ее украшения сделаны из серебряных ложек.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа проходит в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

