23:01, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

Журналисты заявили о выступлении Путина в решающий момент

Al Jazeera: Прямая линия Путина прошла в решающий момент конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Прямая линия президента России Владимира Путина прошла в решающий для урегулирования украинского конфликта момент. На это указал телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что западные чиновники уделили пристальное внимание речи российского лидера.

Американский телеканал NBC и французская газета Parisien, комментируя выступление Путина, обратили внимание на обсуждение разных по масштабу и значимости вопросов во время конференции: помимо украинского конфликта, были затронуты темы существования инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог.

В свою очередь, издание Politico и телеканал CNN сочли интересным заявление главы России о готовности страны подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов на Украине.

В ходе прямой линии Путин также высказался об изъятии Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов. Он подчеркнул, что конфискация средств — это не кража, а грабеж, при этом отметив, что европейцам не удастся реализовать свой план «из-за тяжелых последствий для самих грабителей».

