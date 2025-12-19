Al Jazeera: Прямая линия Путина прошла в решающий момент конфликта на Украине

Прямая линия президента России Владимира Путина прошла в решающий для урегулирования украинского конфликта момент. На это указал телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что западные чиновники уделили пристальное внимание речи российского лидера.

Американский телеканал NBC и французская газета Parisien, комментируя выступление Путина, обратили внимание на обсуждение разных по масштабу и значимости вопросов во время конференции: помимо украинского конфликта, были затронуты темы существования инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог.

В свою очередь, издание Politico и телеканал CNN сочли интересным заявление главы России о готовности страны подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов на Украине.

В ходе прямой линии Путин также высказался об изъятии Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов. Он подчеркнул, что конфискация средств — это не кража, а грабеж, при этом отметив, что европейцам не удастся реализовать свой план «из-за тяжелых последствий для самих грабителей».