18-летний россиянин с девушкой не выжили из-за уходившего от погони россиянина

В Вологде юноша с девушкой не выжили из-за уходившего от погони водителя

В Вологде 18-летний юноша с девушкой на автомобиле Lada не выжили после того, как в них врезался пьяный водитель, уходивший от полицейской погони. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Россияне столкнулись с машиной Honda, которой управлял 28-летний мужчина. Водитель пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в автомобиль, где находились молодые люди.

Водителя Honda доставили в больницу, другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

