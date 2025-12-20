Реклама

13:22, 20 декабря 2025Россия

18-летний россиянин с девушкой не выжили из-за уходившего от погони россиянина

В Вологде юноша с девушкой не выжили из-за уходившего от погони водителя
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «112»

В Вологде 18-летний юноша с девушкой на автомобиле Lada не выжили после того, как в них врезался пьяный водитель, уходивший от полицейской погони. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Россияне столкнулись с машиной Honda, которой управлял 28-летний мужчина. Водитель пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в автомобиль, где находились молодые люди.

Водителя Honda доставили в больницу, другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что в Нижнеудинском районе Иркутской области 11 человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом. Сотрудники прокуратуры Приангарья организовали проверку по факту произошедшего.

Еще раньше в Бурятии водитель иномарки протаранил автобус с детьми и скрылся с места ДТП. Один ребенок получил травмы, ему оказали помощь.

