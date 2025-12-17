Реклама

11:53, 17 декабря 2025Россия

В российском регионе водитель иномарки протаранил автобус с детьми и уехал

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Бурятии водитель Toyota Allion протаранил автобус с детьми и уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщили в УМВД по региону России.

Авария произошла на пересечении улиц Лебедева и Октябрьская в поселке Иволгинск. По предварительным данным, водитель иномарки не предоставил преимущества движения автобусу, вследствие чего произошло столкновение. Автомобилист скрылся с места ДТП.

Как уточнили в ведомстве, в салоне автобуса находились восемь детей. Один ребенок получил травмы, ему оказали помощь.

Ранее в Челябинской области автобус, перевозивший более 50 детей, попал в ДТП с грузовиком. Пострадавших доставили в больницу.

