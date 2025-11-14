Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 14 ноября 2025Россия

Автобус с детьми столкнулся с грузовиком в российском регионе

В Челябинской области автобус с детьми попал в ДТП
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Telegram-канал «🚨 Госавтоинспекция Челябинской области»

В Челябинской области автобус, перевозивший более 50 детей, попал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Все произошло на трассе М5 около поселка Урал-Дача. В 07:30 по московскому времени автобус столкнулся с грузовиком.

«В автобусе находился 51 несовершеннолетний в сопровождении трех взрослых, которые направлялись из Челябинска в ГЛК [горнолыжный курорт] "Солнечная долина"», — говорится в сообщении.

Пострадавших несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение, точное их число не указывается. Прокуратура Миасса на данный момент организовала проверку.

Ранее в Москве недалеко от метро «Щукинская» мужчина на китайском Zeekr устроил массовое ДТП. Судя по опубликованным кадрам, водитель так был увлечен шариком, что не заметил, как пересек двойную сплошную, и врезался в стоявшие на красном светофоре встречные автомобили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Премьер Японии захотела встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном

    Дочь Чарли Шина захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики

    В Госдуме заявили о повышенном спросе на ипотеку в России

    Белоусов обратился к прибывшему в зону СВО одним из первых полку

    Леониду Гозману вынесли приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости