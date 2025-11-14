Автобус с детьми столкнулся с грузовиком в российском регионе

В Челябинской области автобус с детьми попал в ДТП

В Челябинской области автобус, перевозивший более 50 детей, попал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Все произошло на трассе М5 около поселка Урал-Дача. В 07:30 по московскому времени автобус столкнулся с грузовиком.

«В автобусе находился 51 несовершеннолетний в сопровождении трех взрослых, которые направлялись из Челябинска в ГЛК [горнолыжный курорт] "Солнечная долина"», — говорится в сообщении.

Пострадавших несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение, точное их число не указывается. Прокуратура Миасса на данный момент организовала проверку.

