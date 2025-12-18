11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в российском регионе

Прокуратура: В Иркутской области 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Нижнеудинском районе Иркутской области 11 человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, девятерых граждан госпитализировали. Предположительно, на 5 километре автодороги «Нижнеудинск — поселок Шумский» микроавтобус въехал в стоявший на полосе движения автобетоносмеситель.

Среди пострадавших водитель и 10 пассажиров.

Сотрудники прокуратуры Приангарья организовали проверку по факту произошедшего.

До этого стало известно, что в Бурятии водитель иномарки протаранил автобус с детьми и скрылся с места ДТП. Один ребенок получил травмы, ему оказали помощь.

Еще раньше в Забайкальском крае произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. Тогда не удалось спасти пять человек.