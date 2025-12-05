В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

В Забайкалье произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

Микроавтобус и грузовик попали в ДТП в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД по российскому региону.

Все произошло 5 декабря в 11:15 по московскому времени на 1065-м километре федеральной дороги «Байкал» Р-258 Иркутск — Улан-Удэ — Чита. В результате аварии пострадали семь человек, пятерых из них, включая трех несовершеннолетних, спасти не удалось. Двоих доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

