Россия
14:54, 5 декабря 2025Россия

В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

В Забайкалье произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Полиция Забайкалья»

Микроавтобус и грузовик попали в ДТП в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД по российскому региону.

Все произошло 5 декабря в 11:15 по московскому времени на 1065-м километре федеральной дороги «Байкал» Р-258 ИркутскУлан-УдэЧита. В результате аварии пострадали семь человек, пятерых из них, включая трех несовершеннолетних, спасти не удалось. Двоих доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ингушетии после столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус со школьниками. Предварительно, в результате ДТП пострадали трое детей. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

