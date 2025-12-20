Реклама

16:42, 20 декабря 2025

Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье

СК: Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Видном
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в подмосковном городе Видное. Об этом говорится в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГУ СК) России по области.

«В медицинские учреждения в состояние разной степени тяжести госпитализировано более 40 человек», — сказано в сообщении. В СК добавили, что трое людей не выжили, всего в пансионате отдыхало 73 человека.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место отдыха, изъяли необходимую документацию, взяли образцы продуктов и посуды.

«В настоящее время проводятся допросы руководства учреждения, а также постояльцев, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сообщили в СК.

Об отравлении постояльцев пансионата в Видном стало известно 19 декабря. Изначально сообщалось об 11 госпитализированных пострадавших.

