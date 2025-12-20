Реклама

Мир

18:10, 20 декабря 2025

Ирландского журналиста поразило желание ЕС «сжечь континент»

Журналист Боуз: Крошечная элита ЕС задумала сжечь континент
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Только элите ЕС может быть интересна война с Россией. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз заявил, что курс на эскалацию конфликта с Россией продвигают лишь отдельные люди в структурах Евросоюза и НАТО. В своем посте он поразился желанию воевать со стороны чиновников ЕС: «Так почему же крошечная элита ЕС и НАТО пытаются сжечь континент?» По его наблюдениям, обычные люди в европейских столицах не хотят войны с Россией, равно как и в Москве не стремятся к конфликту.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя перспективы отношений, отметил, что западные политики продолжают нагнетать риторику о подготовке к войне. На этом фоне Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у своих границ, которую НАТО объясняет необходимостью «сдерживания».

