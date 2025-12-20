На Украине сообщили о массовых прилетах по объектам критической инфраструктуры

Минэнерго Украины сообщило о прилетах в нескольких областях страны

Минэнерго Украины сообщило о массовых прилетах по объектам критической инфраструктуры в нескольких областях. О разрушениях сообщил Telegram-канал ведомства.

Как утверждает ведомство, в ночь на 20 декабря были атакованы объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях. Об обесточенных потребителях сообщают в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

Пострадавших после прилетов нет, говорит Минэнерго Украины, сейчас на объектах идут аварийно-восстановительные работы.

