Опубликованы новые кадры мощных прилетов двух «Гераней» в Южном

В сети появились новые кадры прилетов двух дронов типа «Герань» в населенном пункте Южное на Украине. Видео разместил Telegram-канал «ИЗНАНКА».

Подчеркивается, что целью ударов стал маслоэкстракционный комплекс Allseads Black Sea.

До этого уничтожение двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроном-камикадзе сняли на видео.

Ранее расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) из отряда специального назначения группировки «Восток» нанес мощный удар по опорным пунктам и массовым скоплениям живой силы ВСУ.