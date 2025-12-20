Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:30, 20 декабря 2025Бывший СССР

Новые кадры мощных прилетов двух «Гераней» появились в сети

Опубликованы новые кадры мощных прилетов двух «Гераней» в Южном
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В сети появились новые кадры прилетов двух дронов типа «Герань» в населенном пункте Южное на Украине. Видео разместил Telegram-канал «ИЗНАНКА».

Подчеркивается, что целью ударов стал маслоэкстракционный комплекс Allseads Black Sea.

До этого уничтожение двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроном-камикадзе сняли на видео.

Ранее расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) из отряда специального назначения группировки «Восток» нанес мощный удар по опорным пунктам и массовым скоплениям живой силы ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские власти испугались». В небе над Киевом заметили флаг России. Что об этом известно?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В МВД раскрыли предварительную причину гибели подростка в Химках

    Киркоров впервые прокомментировал слухи о родстве с Кендалл Дженнер

    Маск установил новый рекорд по размеру состояния

    Появились подробности биографии погибшего в Химках подростка

    Зеленский одобрил идею о трехсторонней встрече с Россией и США

    Детский омбудсмен подтвердила информацию о гибели подростка в Химках

    Новые кадры мощных прилетов двух «Гераней» появились в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok