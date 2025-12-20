Реклама

19:38, 20 декабря 2025Бывший СССР

Орбан предостерег о последствиях направления миротворцев ЕС на Украину

Орбан: Мы находимся на грани войны с Россией из-за опасных идей Европы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Aziz Taher / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег о последствиях направления миротворцев ЕС на Украину. Его выступление со встречи с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Сегеде транслировал телеканал М1.

По его словам, такие идеи, а также предложения о конфискации российских активов и репарациях Украине ставят Европу на грань войны с Россией. Орбан напомнил, что об отправке миротворческих сил на Украину раздумывает Германия. «А что будет, если они попадут под огонь российских войск и начнут стрелять в ответ? Это называется войной», — заявил он.

Орбан призвал серьезно отнестись к подобным опасным призывам со стороны европейских лидеров. «Мы находимся на грани войны», — сказал он. Он также прокомментировал инициативу забрать замороженные российские активы, не принятую на саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, подобным жестом Европа объявила бы войну России, но это удалось вовремя предотвратить. Репарации, напомнил он, выплачивают после конфликта, а не пока он длится.

Ранее Орбан прокомментировал финансирование Евросоюзом Киева. Он затруднился определить инициатора конфликта.

