Появились кадры с места взрыва в Химках

Опубликованы кадры с места взрыва в Химках, где погиб подросток

Появилось видео из Банного переулка химкинского микрорайона Сходня, где погиб подросток при взрыве регенеративного патрона. Кадры разместил Telegram-канал «Типичные Химки».

На видео видно, как спасатель подбегает к телу подростка.

По данным Telegram-канала Shot, регенеративный патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке 13-летнего подростка из-за контакта с пролившейся из бутылки водой. Подросток и его 15-летний приятель нашли патрон в лесополосе, подобрали его и решили изучить. Из-за взрыва школьник погиб.

В ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.