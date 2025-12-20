Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:50, 20 декабря 2025Россия

Появились кадры с места взрыва в Химках

Опубликованы кадры с места взрыва в Химках, где погиб подросток
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Появилось видео из Банного переулка химкинского микрорайона Сходня, где погиб подросток при взрыве регенеративного патрона. Кадры разместил Telegram-канал «Типичные Химки».

На видео видно, как спасатель подбегает к телу подростка.

По данным Telegram-канала Shot, регенеративный патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке 13-летнего подростка из-за контакта с пролившейся из бутылки водой. Подросток и его 15-летний приятель нашли патрон в лесополосе, подобрали его и решили изучить. Из-за взрыва школьник погиб.

В ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Плющенко высмеяли после пластики лица у Тимура Хайдарова. Звезды готовы платить хирургу вопреки скандалам и смерти пациента

    Российские бойцы показали на видео уничтожение «подарка» в ангаре ВСУ

    Появились кадры с места взрыва в Химках

    Пострадавшего в Химках подростка прооперировали

    Нанесенный Украине ущебр в ходе конфликта подсчитали

    Жители российского региона остались без света после атаки ВСУ

    Лавров анонсировал ответ России на западные санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok