Появилось видео задержания напавшей на певца Глызина в самолете пассажирки

Задержание пассажирки, напавшей на певца Глызина, попало на видео

Появилось видео задержания напавшей на певца Глызина в самолете пассажирки. Его опубликовал Telegram-канал «112».

Задержание женщины, которое попало на видео, произошло на рейсе Москва — Новокузнецк. На кадрах женщина кричит, ругается. Полицейские стараются ее успокоить.

Сообщается, что в отношении дебоширки было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

20 декабря пьяная пассажирка напала на певца Глызина в самолете, вылетающем из Москвы. Рейс был задержан. Директор артиста Максим Глотов рассказал, что женщина ударила стюардессу, у которой позже диагностировали сотрясение мозга. Вместе с Глызиным он помог экипажу утихомирить дебоширку.