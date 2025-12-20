Реклама

13:37, 20 декабря 2025

Раскрыты подробности нападения в самолете на российского певца Глызина

Напавшая на певца Глызина пассажирка ударила стюардессу
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Раскрыты подробности нападения в самолете на российского певца Алексея Глызина. О них рассказал РЕН ТВ концертный директор исполнителя Максим Глотов.

Оказалось, что напавшая на певца пассажирка применила силу в отношении экипажа. «Кричала, оскорбляла людей, которые сидели рядом. Ударила одну (стюардессу — Прим. "Ленты.ру") из персонала. Впоследствии оказалось, что у девушки небольшое сотрясение мозга», — сообщил Глотов.

Он добавил, что ему пришлось вмешаться в происходящее и помочь утихомирить туристку. Ей пришлось связать руки, усадить на ее место и пристегнуть. Кроме того, за ней следили до самого момента посадки лайнера. Пилоты решили вернуться в московский аэропорт, чтобы сдать ее полиции.

По словам самого Глотова, многие пассажиры испугались. Дети кричали, нескольким людям стало плохо. Однако закончилось все хорошо — дебоширку вывели из салона полицейские.

20 декабря пьяная пассажирка напала на певца Глызина в самолете, вылетающем из Москвы. Рейс был задержан.

