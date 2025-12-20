Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:14, 20 декабря 2025Интернет и СМИ

Путин послал важный сигнал Западу

L’AntiDiplomatico: Путин заявлением об Украине послал важный сигнал Западу
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин послал важный сигнал Западу заявлением об Украине. Об этом пишет L’ AntiDiplomatico.

Как уточняется в публикации, Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию конфликта путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня при соблюдении определенных условий безопасности.

L’ AntiDiplomatico пишет, что Путин послал Западу сигнал. Речь идет об открытых переговорах в краткосрочной перспективе и стратегической твердости в долгосрочной перспективе.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Карасин допустил, что во время визита спецпредставителя президента РФ Путина, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Дмитриева в США может произойти продвижение в переговорном процессе по Украине.

Профессор Татьяна Фадеева заявила, что «европейские подсвинки» могут войти в словарь как афоризм после речи Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об ожиданиях от визита спецпредставителя Путина в США

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    На Украине сообщили о массовых прилетах по объектам критической инфраструктуры

    Верблюд лягнул женщину в лицо во время праздничной службы в церкви

    Калашникова перечислила варианты жилья для Долиной после потери квартиры

    Российские военные заняли Высокое

    Россияне не смогли улететь из одной страны из-за нехватки самолетов

    В российском регионе машины столкнулись на «трассе смерти»

    Путин послал важный сигнал Западу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok