L’AntiDiplomatico: Путин заявлением об Украине послал важный сигнал Западу

Президент России Владимир Путин послал важный сигнал Западу заявлением об Украине. Об этом пишет L’ AntiDiplomatico.

Как уточняется в публикации, Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию конфликта путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня при соблюдении определенных условий безопасности.

L’ AntiDiplomatico пишет, что Путин послал Западу сигнал. Речь идет об открытых переговорах в краткосрочной перспективе и стратегической твердости в долгосрочной перспективе.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Карасин допустил, что во время визита спецпредставителя президента РФ Путина, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Дмитриева в США может произойти продвижение в переговорном процессе по Украине.

Профессор Татьяна Фадеева заявила, что «европейские подсвинки» могут войти в словарь как афоризм после речи Путина.