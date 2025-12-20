Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 20 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об ожиданиях от визита спецпредставителя Путина в США

Карасин не исключил продвижение в переговорах во время визита Дмитриева в США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Во время визита специального представителя президента России Владимира Путина, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в США может произойти продвижение в переговорном процессе по Украине, допустил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об ожиданиях от поездки российского политика в Майами сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Отношение к любым переговорам, особенно по урегулированию кризиса на Украине, всегда порождает надежды на более позитивную позицию украинцев под воздействием американцев. Я думаю, с этим настроением Дмитриев поехал туда. Тем более после инструкций, которые наверняка он получил от президента Российской Федерации. Посмотрим. Я не исключаю, что продвижение вперед может быть», — отметил Карасин.

По словам сенатора, воздействие и давление на Украину будут нарастать.

«С этими ожиданиями мы подходим к тому, что сейчас начинается процесс обмена мнениями в Майами. Посмотрим. Трудно что-то предсказать», — заключил он.

Ранее Дмитриев сообщил, что следует в Майами. Отмечается, что в Штатах он отдельно встретится со спецпредставителем главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

20 декабря Трамп объявил о следующем этапе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент отметил, что собирается на короткое время во Флориду, где «запланировано много встреч».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об ожиданиях от визита спецпредставителя Путина в США

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Российского телеведущего госпитализировали с болями в животе пятый раз за год

    Варламов зашел в заброшенное здание в США и испугался

    Опубликованы кадры боев российских штурмовых подразделений в жилой застройке Гуляйполя

    Ученый оценила вероятность распространения гонконгского гриппа как коронавируса

    В российском городе полицейские пришли в бар к избивавшим девушек стримерам

    Стали известны подробности об обвинивших учительницу в совращении российских школьниках

    Американского фигуриста пожизненно отстранили по делу о сексуальном насилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok