09:23, 20 декабря 2025Мир

Спецпредставитель Путина написал пост в пути в США

Спецпредставитель Путина Дмитриев заявил в посте, что находится в пути в Майами
Майя Назарова
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Специальный представитель президента России Владимира Путина, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал пост в пути в США. В нем он заявил, что следует в Майами. Другими подробностями он поделился в соцсети X, передает ТАСС.

Дмитриев в Штатах отдельно встретится со спецпредставителем главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

«В то время как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — подчеркнул Дмитриев, прикрепив к посту видеоролик.

До этого сообщалось, что Трамп объявил о следующем этапе переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент отметил, что собирается на короткое время во Флориду, где «запланировано много встреч».

Такое заявление политик сделал на фоне сообщений о том, что в ближайшие выходные представители Москвы и Вашингтона встретятся для новых переговоров по Украине. Это должно случиться в Майами, сообщало Politico.

