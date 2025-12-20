Афоризм Путина стал кандидатом на попадание в словари

Профессор Фадеева оценила шансы попадания «европейских подсвинков» в словари

«Европейские подсвинки» могут войти в словарь как афоризм после речи президента России Владимира Путина. Об этом рассказала доктор филологических наук, профессор Татьяна Фадеева, передает ТАСС.

По ее словам, данное словосочетание вполне может войти в состав словаря 2025 года как афористическое высказывание. В этом контексте нейтральная лексема подсвинки приобретает отрицательную коннотацию, в которой реализована оценка политической несостоятельности оппонента, уточнила Фадеева.

Филолог подчеркнула, что префикс под- в русском языке в составе существительного способен реализовать целый ряд значений, одним из которых является "нахождение ниже чего-либо, под чем-либо".

Таким образом, если углубляться в дословное значение, то подсвинок — тот, что под свиньей, а именно фигура, которая не достигла самостоятельности и зрелости. Между тем, стоит брать во внимание сочетание с прилагательным «европейские» — оно обозначает реализуемое переносное значение. То есть, речь идет о странах, «не имеющих суверенитета и политической субъектности», объяснила эксперт по языку.

Как сообщалось ранее, британское издание The Guardian столкнулось с трудностями при переводе слов лидера России Владимира Путина о «европейских подсвинках». Журналисты подумали, что президент называет лидеров Европы «маленькими хрюшками».

В пятницу ведущий программы «Итоги года с Владимиром Путиным», журналист Павел Зарубин напомнил главе государства о его колком афоризме.

