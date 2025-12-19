Ведущий прямой линии Зарубин напомнил Путину о «европейских подсвинках»

Ведущий программы «Итоги года с Владимиром Путиным», журналист Павел Зарубин напомнил главе государства о его словах о «европейских подсвинках». Трансляция программы доступна в Telegram.

«"Европейские подсвинки", как вы их на днях назвали, продолжают делать все, чтобы разрушить российскую экономику», — заявил Зарубин.

Ведущий прямой линии с президентом, переходя к обсуждению экономических вопросов, добавил, что военные действия также увеличили нагрузку на экономику России.

Ранее стало известно, что британское издание The Guardian столкнулось с трудностями при переводе слов Путина о «европейских подсвинках». В материале отмечалось, что президент России называет европейских лидеров «маленькими хрюшками».

17 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Путин, говоря о причинах начала спецоперации на Украине, заявил, что «европейские подсвинки» поддержали антироссийские действия США в надежде, что вместе с ними они смогут получить выгоду от развала России.