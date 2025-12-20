Россиян предупредили об опасности новогодних сладостей

Фоменко: Просроченные новогодние сладости повышают риск пищевых отравлений

Новогодние сладости — неотъемлемая часть праздничного стола, однако выбор конфет и шоколада требует внимательности, предупредила и. о. заведующего кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвала пять главных ошибок при выборе новогодних сладостей.

«Первая ошибка — игнорирование состава продукта. Проверьте состав на наличие искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов и эмульгаторов. Особенно осторожно следует относиться к продуктам с длинными списками химических добавок, так как они могут вызывать аллергию, раздражение ЖКТ и негативно влиять на обмен веществ», — рассказала Фоменко.

Вторая ошибка, по словам специалиста, непроверенные сроки годности.

Перед Новым годом ритейлеры стремятся распродать запасы конфет и шоколада, которые долго стояли без внимания. К кассам могут выставить товары, срок годности которых подходит к концу Наталья Фоменко и. о. заведующего кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ

«Употребление просроченных конфет, шоколада или мармелада повышает риск пищевых отравлений. Также стоит обратить внимание на целостность упаковки: поврежденные пакеты, коробки с признаками влаги или плесени — прямой сигнал о том, что продукт небезопасен», — добавила она.

Третьей ошибкой Фоменко назвала покупку дешевых продуктов без сопроводительной документации. Желание сэкономить приводит людей на стихийные рынки или к неизвестным продавцам, отметила она. Такая продукция, по словам эксперта, может содержать некачественные ингредиенты, повышенное количество сахара, крахмала или дешевых жиров, что не только снижает пищевую ценность, но и повышает риск аллергических реакций и проблем с ЖКТ.

«Четвертая ошибка — неправильное хранение после покупки. Даже качественные сладости могут быстро испортиться, если их оставить на морозе, в сыром помещении или под прямыми солнечными лучами. Шоколад теряет текстуру и вкус, мармелад и карамель могут слежаться, а продукты с кремовой начинкой могут стать источником бактерий», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Пятая ошибка, по мнению Фоменко, покупка большого количества сладостей наперед.

«Люди забивают холодильники пирожными впрок и не успевают их съедать вовремя. Чем дольше продукт хранится, тем выше риск ухудшения его качества. Особенно это касается десертов с натуральными добавками: орехами, фруктовыми начинками, кремом и молочными компонентами», — предупредила специалист.

Проверяйте состав, обращайте внимание на срок годности и целостность упаковки, выбирайте продукты известных производителей и храните их в рекомендованных условиях. Следуя этим правилам, можно избежать неприятных сюрпризов и сохранить здоровье всей семьи в праздничный период Наталья Фоменко и. о. заведующего кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ

