Забота о себе
07:00, 20 декабря 2025

Россиянам назвали опасную ошибку при подготовке к Новому году

Эксперт по пищевой безопасности Джабакова предостерегла от закупки еды впрок
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

Покупка некоторых продуктов на Новый год заранее может быть опасна, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Росбиотех Анна Джабакова. Она объяснила, что это может быть чревато серьезными пищевыми отравлениями.

«Лучше не покупать заранее мясные и колбасные изделия. Даже при хранении в холодильнике срок годности ограничен, а при комнатной температуре микробы размножаются очень быстро. Длительное хранение повышает риск развития кишечной палочки, сальмонеллы и стафилококка, — сказала эксперт. — Покупать заранее не стоит рыбные продукты, особенно свежую, слабосоленую или копченую рыбу, морепродукты и салаты с их добавлением. Они становятся опасными уже через несколько часов при комнатной температуре».

Джабакова также рекомендовала с осторожностью покупать молочные продукты, особенно творог, сметану, мягкие сыры и сливки — при длительном хранении или колебаниях температуры увеличивается риск появления патогенной микрофлоры.

«Также стоит быть внимательными с салатами, заправленными майонезом или сметаной: белковые продукты создают идеальную среду для бактерий. Не стоит забывать и о свежих овощах и фруктах, подлежащих быстрому использованию, — напомнила эксперт. — Главный принцип безопасной подготовки к празднику — покупать скоропортящиеся продукты ближе к дате подачи и строго соблюдать условия хранения: температура холодильника, герметичная упаковка, правильная разморозка и разделение сырых и готовых продуктов».

Ранее диетолог, нутрициолог Софья Кованова заявила, что салаты и алкоголь являются самой вредной комбинацией блюд за новогодним столом. Специалистка добавила, что, если человек давно не ел подобную еду, нужно добавить к рациону ферменты.

