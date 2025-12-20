Реклама

03:38, 20 декабря 2025Культура

Шесть музыкантов получат «Грэмми» за достижения всей жизни

Лауреатами премии «Грэмми» за достижения всей жизни стали Уитни Хьюстон и Шер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronda Churchill / Reuters

Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи присвоит особую премию «Грэмми» «За музыкальные достижения всей жизни» шестерым всемирно известным музыкантам.

Премии удостоены Карлос Сантана, Чака Хан, Шер, Фела Кути, Пол Саймон и Уитни Хьюстон. Церемония, посвященная лауреатам премии за достижения всей жизни, состоится 31 января.

Ранее сообщалось, что песня певицы Валерии «Исцелю» прошла в отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». Однако позже стало известно, что песня российской артистки не попала в список номинантов, поскольку трек «не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам на премию».

