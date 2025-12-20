Реклама

21:58, 20 декабря 2025Россия

Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

Минобороны: Средства ПВО сбили 7 БПЛА в Белгородской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что атака была отражена в период с 11:00 до 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников на Крым. По данным оборонного ведомства, над территорией полуострова сбили два дрона, еще девять уничтожили над акваторией Черного моря.

