Стали известны подробности об обвинивших учительницу в совращении российских школьниках

Обвинившие учительницу из Петербурга в совращении школьники могли так отомстить

Школьники, обвинившие учительницу из Санкт-Петербурга в совращении, могли таким образом ей отомстить. Подробности стали известны изданию Baza в Telegram-канале от матери педагога.

Россиянка отметила, что один из мальчиков был влюблен в ее дочь. С апреля 12-летний учащийся ходил на занятия к учительнице домой вместе с другом «за компанию», как пояснила женщина.

Позже ребята объявили, что педагог якобы занималась с ними сексом, при этом в квартире присутствовал ее 16-летний брат. Мать девушки разъяснила, что первое заявление на учительницу поступило около недели назад. Ее ученик без взрослых пришел в полицию, спустя пару дней аналогичное проделал и второй школьник.

Затем петербурженку задержали и вменили самую тяжелую часть насильственных действий сексуального характера. Сейчас ее поместили в СИЗО.

Мать девушки уверена, что дети сговорились из чувства мести и тщательно спланировали наказание, поскольку педагог не отвечала взаимностью.

До этого сообщалось, что заподозренная в совращении учеников учительница уволилась из школы в Выборгском районе Петербурга еще летом.

По версии следователей, учительница с апреля по июль трижды приводила мальчиков 12 лет к себе домой, где осознанно с целью удовлетворения половых потребностей совершала «иные действия сексуального характера» и пользовалась их беспомощностью.