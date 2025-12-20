Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 20 декабря 2025Россия

Стали известны подробности об обвинивших учительницу в совращении российских школьниках

Обвинившие учительницу из Петербурга в совращении школьники могли так отомстить
Майя Назарова

Фото: WorldStockStudio / Shutterstock / Fotodom  

Школьники, обвинившие учительницу из Санкт-Петербурга в совращении, могли таким образом ей отомстить. Подробности стали известны изданию Baza в Telegram-канале от матери педагога.

Россиянка отметила, что один из мальчиков был влюблен в ее дочь. С апреля 12-летний учащийся ходил на занятия к учительнице домой вместе с другом «за компанию», как пояснила женщина.

Позже ребята объявили, что педагог якобы занималась с ними сексом, при этом в квартире присутствовал ее 16-летний брат. Мать девушки разъяснила, что первое заявление на учительницу поступило около недели назад. Ее ученик без взрослых пришел в полицию, спустя пару дней аналогичное проделал и второй школьник.

Затем петербурженку задержали и вменили самую тяжелую часть насильственных действий сексуального характера. Сейчас ее поместили в СИЗО.

Мать девушки уверена, что дети сговорились из чувства мести и тщательно спланировали наказание, поскольку педагог не отвечала взаимностью.

До этого сообщалось, что заподозренная в совращении учеников учительница уволилась из школы в Выборгском районе Петербурга еще летом.

По версии следователей, учительница с апреля по июль трижды приводила мальчиков 12 лет к себе домой, где осознанно с целью удовлетворения половых потребностей совершала «иные действия сексуального характера» и пользовалась их беспомощностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина написал пост в пути в США

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Стали известны подробности об обвинивших учительницу в совращении российских школьниках

    Американского фигуриста пожизненно отстранили по делу о сексуальном насилии

    Названо максимально допустимое количество чашек кофе в день

    Экс-советник Трампа оценил идею строительства тоннеля между Аляской и Россией

    Буданов заявил о разрушении Украиной собственной мобилизации

    Рэпер Макан получил новое распределение в армии

    В России пообещали скорее испытать самолет «Байкал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok