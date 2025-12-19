Появились подробности о заподозренной в совращении российских школьников учительнице

В Петербурге заподозренная в совращении учеников учительница уволилась еще летом

В Санкт-Петербурге учительница, которую заподозрили в совращении учеников, уволилась из школы в Выборгском районе еще летом. Заявление россиянка написала по собственному желанию, такие подробности появились у «Фонтанки».

Собеседники в администрации Выборгского района отметили, что никаких нареканий от родителей к педагогу за время работы не возникало.

«Ее любили ученики за доброту и отзывчивость, всегда старалась помочь слабым учащимся», — пояснили в администрации.

До этого стало известно, что в Петербурге женщину задержали и отправили под стражу — ее подозревают в совращении 12-летних школьников.

По версии следователей, учительница с апреля по июль трижды приводила мальчиков 12 лет к себе домой, где осознанно с целью удовлетворения половых потребностей совершала «иные действия сексуального характера» и пользовалась их беспомощностью.

Как пишет «Фонтанка», учительница была участницей различных форумов как волонтер. В соцсетях она опубликовала фото с медалью и грамотой с подписью президента России.