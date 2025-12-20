Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признает, что лиманское направление фронта постепенно превращается для украинских войск в бойню. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ с ужасом начинают признавать, что лиманский участок фронта превращается в очередную бойню для украинской пехоты, схожую с катастрофическим для ВСУ отступлением из Северска», — отметил собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что под Купянском в окружении находятся порядка 3,5 тысячи бойцов ВСУ, и шансов выйти у них практически нет. Он также указал, что в скором времени Красный Лиман и Константиновка будут взяты в скором времени ВС РФ.