15:22, 20 декабря 2025Мир

Стало известно о продолжении общения Ермака и Зеленского

ZN: Ермак продолжает общаться с Зеленским
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Стало известно о продолжении общения экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака и лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Зеркало Недели» (ZN).

Уточняется, что Ермак не просто продолжает общаться с украинским лидером, но и бывает в офисе президента, а также у него дома. «Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе (президента — прим. «Ленты.ру») и не управляет процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в Конча-Заспе (поселок под Киевомприм. «Ленты.ру»)», — говорится в материале.

Сообщается, что Ермака и Зеленского объединяют знания друг о друге, общие огромные деньги и главное — страх за будущее.

28 ноября стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. Этому предшествовали проведенные у него обыски Национального антикоррупционного бюро Украины.

