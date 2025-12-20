Реклама

Мир
16:02, 20 декабря 2025

Стало известно о зверствах ВСУ над жителями Харьковской области

Mash: ВСУ морят голодом жителей Ковшаровки в Харьковской области
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Стало известно о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) над жителями Харьковской области — они морят голодом 800 человек, которые остались в поселке Ковшаровка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что также заблокирован и гуманитарный коридор — люди получают продовольствие раз в неделю от волонтеров. Кроме того, украинские военные взяли жителей в заложники в Купянске-Узловом. По имеющимся данным, терроризировать местное население Харьковской области боевики ВСУ начали после неудачной контратаки Купянска.

При этом ВСУ начали сосредотачивать под городом больше иностранных наемников ради идеи прорваться в город с запада. Однако российские военные отражают любые попытки украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отдало приказ расстрелять отступающих из Купянска. Эти данные были получены из записей радиоперехватов.

