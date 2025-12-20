Реклама

06:22, 20 декабря 2025Мир

Трамп едва не обозвал Хиллари Клинтон нецензурным словом

Трамп не стал обзывать Хиллари Клинтон из уважения к своей жене
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп едва не обозвал Хиллари Клинтон нецензурным словом. Это произошло в ходе его выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

Глава государства назвал бывшего госсекретаря США «умной, но гадкой» женщиной. Он подчеркнул, что не хотел бы возвращаться к такой домой.

«Я хотел использовать слово на букву "с", но моя жена бы не обрадовалась. Моя жена всегда просит не использовать бранные слова», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп назвал комплименты женщинам опасным для политика действием. «Если сказать женщине, что она красивая, это закончит политическую карьеру. Но мне все равно», — высказался он.

