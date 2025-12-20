Реклама

05:46, 20 декабря 2025Мир

Трамп назвал опасное для политика действие

Трамп: Политикам опасно делать комплименты женщинам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал комплименты женщинам опасным для политика действием. Об этом он заявил на выступлении перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

«Если сказать женщине, что она красивая, это закончит политическую карьеру. Но мне все равно», — высказался он.

После этого американский президент сделал комплимент одной из посетительниц мероприятия.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало фотографию скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна с чеком на 22,5 тысячи долларов от Трампа. На фото Эпштейна обнимает неизвестная девушка, пока тот держит чек в руках.

